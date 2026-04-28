Путин назвал экономику залогом успеха в обороне и безопасности

Решение задач в сфере обороны и безопасности напрямую зависит от состояния экономики страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению безопасности на выборах.
Он подчеркнул необходимость защищать законные интересы отечественного бизнеса.
«Именно экономика — это залог выполнения наших задач и в сфере обороны и безопасности, и решения ключевых вопросов развития страны, и в социальной сфере тоже», — указал Путин.
Ранее президент России заявил, что подавляющее большинство российских предпринимателей занимают патриотическую позицию и поддерживают бойцов спецоперации, поэтому государство обязано защищать интересы бизнеса. Глава государства отметил, что, несмотря на санкции, большинство бизнесменов работают на высоком уровне и с полной самоотдачей.
