«Страна Девелопмент» стала претендентом на покупку «Галс-Девелопмент» у ВТБ

Одним из претендентов на покупку застройщика «Галс-Девелопмент» у ВТБ (MOEX: VTBR) стала компания «Страна Девелопмент». Об этом сообщили «Ъ» два источника на рынке недвижимости. Первый заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов говорил, что кредитная организация планирует продать актив после вторых майских праздников.