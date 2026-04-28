Перевозки российских нефтепродуктов танкерами из ЕС сократились из-за новых санкций

На этом фоне резко выросли ставки фрахта. Перевозка светлых нефтепродуктов из портов Балтики танкерами Handysize за неделю подорожала в среднем на 4−6%, до 140−183 за тонну. При этом рост ставок сдерживается слабой экспортной активностью: за неделю из Приморска, Усть-Луги и Высоцка было отгружено всего около 190 тыс. тонн светлых нефтепродуктов — на 72% ниже уровня 2025 года.