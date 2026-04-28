Всемирный банк допустил подорожание Brent до $115 до конца года

По оценке специалистов организации, средняя цена барреля нефти марки Brent достигнет в 2026 году $86 — наибольшего показателя с 2022 года. Прогнозы основаны на предположении, что наиболее серьезные перебои в поставках завершатся в мае, указывается в докладе. Также, как предполагают во Всемирном банке, к концу года объемы транзита топлива через Ормузский пролив постепенно вернутся к довоенному уровню. Если же перебои поставок окажутся более продолжительными, то цена на нефть Brent в этом году может составить в среднем от $95 до $115 за баррель.