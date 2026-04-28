Более 4 тысяч нижегородцев трудоустроились через центр «Работа России»

В I квартале 2026 года Нижегородский кадровый центр «Работа России» помог найти работу более чем 4 тысячам жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. При содействии службы занятости нижегородцы заняли вакансии в промышленности, ЖКХ, строительстве и социальной сфере, включая позиции инженеров, врачей и операторов станков с ЧПУ.
Лидерами по числу трудоустроенных стали филиалы в Кстове, Павлове и Сормовском районе Нижнего Новгорода. По словам и.о. директора центра Елены Видяевой, для каждого соискателя разрабатывается персональный маршрут, учитывающий навыки и жизненные обстоятельства. Кадровые центры бесплатно помогают составить резюме, подготовиться к собеседованию и, при необходимости, пройти профориентацию.
Министр демографии и развития человеческого капитала региона Игорь Пантюхин отметил, что сейчас в области доступно более 28,6 тысячи вакансий. Также продолжается прием заявок на переобучение по нацпроекту «Кадры», инициированному президентом Владимиром Путиным. В первом квартале на бесплатное обучение востребованным профессиям подали заявки уже 1,3 тысячи нижегородцев.
Ранее сообщалось, что нижегородцам рассказали, почему трудоголиики часто внезапно умирают.