Более 4 тысяч нижегородцев трудоустроились через центр «Работа России»

В I квартале 2026 года Нижегородский кадровый центр «Работа России» помог найти работу более чем 4 тысячам жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. При содействии службы занятости нижегородцы заняли вакансии в промышленности, ЖКХ, строительстве и социальной сфере, включая позиции инженеров, врачей и операторов станков с ЧПУ.