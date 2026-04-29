Михаил Дубин: маркировка сократила продажи просрочки в сотни раз

— Действительно, в июне семь лет исполнится соглашению о государственно-частном партнерстве. Общий срок действия соглашения — 15 лет. За это время маркировка покрыла уже свыше 20% несырьевой части ВВП Российской Федерации, то есть десятки товарных групп. При этом в последнее время система больше развивается с точки зрения различных функциональных возможностей, чем с точки зрения охвата новых товарных категорий. Что, собственно, для нас важно — это накопленные данные, которые исчисляются сотнями петабайтов и не лежат мертвым грузом. Они превращаются в аналитику, которую используют государство и бизнес. 27 госорганов в России в реальном времени имеют доступ к данным и, соответственно, проводят автоматические сверки, каждое ведомство для своих целей. Тут уместно сказать, что за 6 лет — с середины 2019 года до конца 2025 — фискальный эффект для экономики России составил почти 1,8 трлн рублей. Эффект для бизнеса также составляет более 1 трлн рублей. Речь — про то, что после внедрения маркировки сокращается нелегальный оборот, и для белых, легальных компаний, освобождаются дополнительные доли рынка. Они перераспределяются между добросовестными игроками, а те — наращивают продажи. Мы видим по данным Росстата, что прибыльность тех отраслей, где маркировка внедряется, через полтора-два года вырастает — эффективность подтверждается объективными показателями.