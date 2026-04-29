Михаил Дубин: маркировка сократила продажи просрочки в сотни раз

Председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак») Михаил Дубин рассказал в интервью ТАСС, как маркировка позволила заблокировать продажу миллиардов небезопасных товаров, для каких целей государство и бизнес используют данные системы, а также ответил на вопросы об автоматических штрафах и работе «Честного знака» без интернета.
— Большие данные — один из ключевых ресурсов в современном мире. Система маркировки работает с 2019 года, за это время она уже накопила масштабный массив. Как их сегодня использует государство? Помогает ли информация из системы компаниям?
— Действительно, в июне семь лет исполнится соглашению о государственно-частном партнерстве. Общий срок действия соглашения — 15 лет. За это время маркировка покрыла уже свыше 20% несырьевой части ВВП Российской Федерации, то есть десятки товарных групп. При этом в последнее время система больше развивается с точки зрения различных функциональных возможностей, чем с точки зрения охвата новых товарных категорий. Что, собственно, для нас важно — это накопленные данные, которые исчисляются сотнями петабайтов и не лежат мертвым грузом. Они превращаются в аналитику, которую используют государство и бизнес. 27 госорганов в России в реальном времени имеют доступ к данным и, соответственно, проводят автоматические сверки, каждое ведомство для своих целей. Тут уместно сказать, что за 6 лет — с середины 2019 года до конца 2025 — фискальный эффект для экономики России составил почти 1,8 трлн рублей. Эффект для бизнеса также составляет более 1 трлн рублей. Речь — про то, что после внедрения маркировки сокращается нелегальный оборот, и для белых, легальных компаний, освобождаются дополнительные доли рынка. Они перераспределяются между добросовестными игроками, а те — наращивают продажи. Мы видим по данным Росстата, что прибыльность тех отраслей, где маркировка внедряется, через полтора-два года вырастает — эффективность подтверждается объективными показателями.
Последние полтора года мы также делаем акцент на борьбу с нелегальным оборотом и на развитие дополнительного функционала, который на это направлен. В 2024 году все кассы в стране, которые работают с маркировкой, перешли в разрешительный режим. То есть при продаже код сканируется, касса обращается к системе и спрашивает, можно ли его продавать. Соответственно, если есть просрочка, зафиксировано отклонение от максимальной розничной ценыпо тем же сигаретамили товар заблокирован, то кассы останавливают продажи. Например, в конце прошлого года были случаи с напитками AloeVera, в которых нашли опасные вещества, еще раньше — с БАДами и водой «Джермук». Так вот, за время внедрения маркировки количество продаж просроченной молочной продукции сократилосьпочти в 200 раз, а воды — в 550 раз. Это реальные, видимые эффекты от использования системы.
— А какие механизмы, обеспечивающие безопасность покупателей, уже функционируют в системе?
— В первую очередь, это уже упомянутый мной разрешительный режим. Каждая касса, обращаясь к системе, в течение полутора секунд получает ответ, можно или нельзя товар продавать. Полторы секунды — это максимум, на практике занимает около 200 миллисекунд. С апреля 2024 года, когда режим на кассах был внедрен, заблокировано в общей сложности 3,3 млрд товаров, из которых 2,3 млрд — в 2025 году. Но дело тут не в росте нарушений, а в том, что к разрешительному режиму подключаются новые товарные группы. Мы держим вектор на качество, безопасность и защиту потребителя.
Актуальная статистика по первому кварталу 2026 года: продажи товаров с различными нарушениями год к году снизились на 68%, самое заметное сокращение — в табаке, молоке и пиве. Это говорит о том, что бизнес становится более сознательным. Мы в работе используем обратную связь — отклонения, которые система фиксирует, показываем предпринимателям для того, чтобы они сами устраняли непреднамеренные ошибки, не рискуя тем, что к ним контролеры могут прийти. Такая работа ведется достаточно широко и дает результаты по фактически всем товарным группам.
Мы уже говорили про качество и безопасность. Остановлюсь на других примерах. Борьба с фантомными производителями на основе данных системы. У нас, к сожалению, есть случаи, когда нелегальную импортную продукцию без уплаты налогов и соответствующих сборов пытаются выдать за отечественную, превращаясь в таких «псевдопроизводителей». Мы совместно с Минпромторгом провели эксперимент, показавший высокую эффективность. Определили компании с подозрительным поведением, которое выявила система, и физически на них посмотрели. От выбранных участников в легпроме лжепроизводителями оказались 98% компаний, в обуви — 94%, БАДах — 80%. Надеемся, что в ближайшее время выйдет постановление правительства, которое даст возможность таких фантомных производителей отсекать.
Следующий момент — это госзакупки для социальных учреждений. Вот что получилось на примере молока, о котором я говорил: была внедрена разрешительная касса, дальше появились автоматические сверки с системой ветеринарной прослеживаемости Россельхознадзора (ВетИС), после этого объем фальсификата резко сократился в обычной рознице, но перетек в госзакупки, где отсечка только по цене, а фальсификат как раз и берет тем, что он дешевле. Провели эксперимент — теперь, надеюсь, будет внедрена система, при которой госконтракты перед закрытием будут также проверять товары на наличие маркировки. Свыше 800 тонн некачественной продукции было выявлено, а социальные сферы — это больницы, школы, детские сады. Тут маркировка тоже может выступать как невидимая защита потребителей.
И маркетплейсы. К сожалению, раньше они в силу особенностей правового регулирования, были достаточно удобной площадкой для оборота нелегального товара. С 1 октября вступает в силу достаточно нашумевший закон о платформенной экономике. Мы уже договорились с двумя крупнейшими маркетплейсами, и я уверен, что другие тоже присоединятся. Смысл в том, что мы делаем интеграцию, при которой, если продавец или товар не проходит проверку в системе маркировки, он вообще не отображается у потребителя. И так при любых схемах продаж — неважно, через свой склад или чужой. То же самое при продаже с точки зрения чеков: будет проводиться проверка и предварительных чеков на этапе формирования заказов, и чеков уже при доставке. Чтобы потребитель был действительно защищен.
— Как можете прокомментировать законопроект об автоштрафах, что ожидать бизнесу?
— Создана большая система. Естественно, она может быть по-разному использована. Естественно, если ей не пользоваться, эффекта она не дает. Но ее применение хочется базировать на минимальном вмешательстве. Чтобы не контролер приходил после каждого нарушения, а чтобы предпринимателю показывали отклонения, а он мог их самостоятельно исправить. И только в случае, если предприниматель сознательно продолжает нарушения, включаются автоштрафы. Сейчас проект автоштрафовпринят в Госдуме, надеюсь, в третьем квартале уже будет внедрен. Это пилотный проект, и [вице-премьер — руководитель аппарата правительства] Дмитрий Григоренко неоднократно про него рассказывал. Когда на кассе фиксируется продажа просроченной продукции или, например, сигарет без регистрации либо по цене ниже установленной минимальной, будет оформляться автоматический штраф на юрлицо по аналогии со штрафами за превышение скорости. Потому что нарушений много, они мелкие и разрозненные — к каждому не придешь, просто не окупится визит контролера.
Но опять же важно не наказывать просто так, тем более рублем. Мы все эти отклонения уже сейчас начинаем показывать — запускаем предварительное информирование еще до вступления закона в силу. В личном кабинете самой компании будет видно, за какие нарушения в будущем могут назначить штраф, сколько таких случаев зафиксировано и в какую сумму они могли бы обойтись. То есть сейчас в режиме без санкций предприниматели могут скорректировать свои действия заранее. В этом наша главная цель — обеспечить комфортные условия компаниям при введении новых мер контроля, тем самым предотвратив нарушения в принципе.
Непреднамеренные ошибки, естественно, случаются — больше миллиона компаний в системе работают. Наша задача как раз и состоит в том, чтобы работать с обратной связью и ни в коем случае не создавать дополнительную нагрузку или барьер для добросовестных предпринимателей.
— Тогда последний вопрос: как система работает при отсутствии, например, связи или интернета?
— Есть два режима: при ограничении связи и при отсутствии связи — потому что могут быть разные сценарии. Страна большая, есть удаленные регионы, где сложности со связью.
При ограничении связи система продолжает работать фактически штатно, потому что она добавлена в белые списки. Это протестировано, все функционирует. Когда же связи совсем нет, розница может проверять продажи через офлайн-базы данных, которые размещены рядом с каждой кассой, мы как раз с прошлого года тестируем это решение. А производители должны иметь запас кодов минимум на неделю как раз для того, чтобы при любых перебоях со связью производство не вставало. Если вдруг совсем уж коллапс происходит, в системе предусмотрен аварийный режим, который объявляется Минпромторгом. После его объявления можно работать: производить, продавать, перемещать товар — а данные передавать в систему позднее, после того как связь восстановится. То есть предусмотрена многоуровневая система защиты. Решения выработаны на основе реальнойпрактики.
— То есть система будет непрерывно работать?
— Она либо непрерывно работает, либо не создает барьеров для работы. Для нас, опять же, главное не переносить на предпринимателей риски, которые связаны с доступностью и от предпринимателей не зависят.