Нацбанк повысил курс доллара и понизил курс евро на 29 апреля

Национальный банк изменил валютные курсы на 29 апреля, среду. В частности, курс доллара и курс российского рубля стали выше, а курс евро стал ниже.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на среду, 29 апреля, Национальный банк определил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8201 белорусского рубля, 1 евро — 3,2972 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7670 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими во вторник, 28 апреля, курс доллара стал выше, курс евро — ниже, а курс российского рубля, как и доллар, потяжелел в валютной корзине в среду, 29 апреля. Заметнее в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0060 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0071 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0023 белрубля.
