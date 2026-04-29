Кабмин обсудит налогообложение цифровых валют

Будут рассматривать соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Правительство России проведет сегодня очередное заседание. В его повестке — в том числе вопросы регулирования цифровых валют. Будут рассматриваться соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

«Законопроект направлен на установление комплексного и унифицированного регулирования отношений, возникающих при организации обращения и обращении цифровой валюты и цифровых прав, а также при размещении цифровых прав в Российской Федерации», — поясняется в материалах к заседанию.

Как следует из изученных ТАСС документов, данный законопроект в том числе вводит НДФЛ на доходы от операций с цифровой валютой, включая ее обмен. Ранее он был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Как пояснял ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, поправки призваны синхронизировать действующее законодательство с новым законом «О цифровой валюте и цифровых правах», который готовится к принятию. Это необходимо для создания единой системы регулирования оборота цифровых активов в России.

Другие темы.

На заседании будет рассмотрен и ряд других вопросов. В повестке, в частности, доклад о подготовке к весенним полевым работам.

Еще один документ призван создать условия для дальнейшего развития благотворительной и добровольческой деятельности.

Будут также обсуждаться изменения в законодательство об автономных учреждениях. Они касаются пропорций участия в наблюдательном совете и подготовлены для «обеспечения сбалансированности, прозрачности и эффективности управления автономными учреждениями».