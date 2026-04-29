Юрист Воропаев дал совет, как быть если дерево упало на машину

Юрист Воропаев: если дерево упало на машину, нужно начать с фото и видеофиксации.

Источник: Комсомольская правда

Непогода в центральной части России сопровождалась массовым и случаями падения деревьев на припаркованные машины. Автовладельцы могут потребовать возмещения ущерба. Автоюрист Лев Воропаев рассказал, что нужно делать в таком случае.

Первый шаг — вызвать сотрудников полиции, они зафиксируют случившееся. В протоколе опроса будут зафиксированы свидетели, но стоит на месте сделать фото и видео случившегося.

— Желательно самостоятельно заснять дерево, его состояние, срез ствола или ветки. Это нужно для понимания, было ли оно гнилым, — пояснил специалист Абзацу.

Ответственная сторона обязана возместить материальный ущерб в полном объеме. Но есть детали, основываясь на которых сумма выплат может быть снижена. К отказу в выплатах ведут нарушения правил парковки самим водителем. А еще если погодные условия признаны действием непреодолимой силы. Штормовой ветер более 25 метров в секунду тоже будет считать действием непреодолимой силы.

— Если не доказано, что дерево было в ненадлежащем состоянии и его своевременно не удалили, — подчеркнул юрист.

Подавать иск нужно в тот районный суд, к которому относится земельный участок. Ответчиком выступит управляющая компания, а если муниципальная земля, то администрация города. Юрист так же посоветовал взять справку из Гидрометцентра о фактической силе ветра в момент происшествия.