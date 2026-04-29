Запад теряет позиции: Орешкин о рывке БРИКС и обратном эффекте санкций против России

«Неповоротливая машина западных финансов» становится все «прожорливей»: члены G7 теряют позиции, а страны БРИКС начинают «агрессивно доминировать» в глобальной экономической структуре. Китай, Индия и Россия находятся в пятерке лидеров. Такое мнение высказал замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая с большой речью в рамках II Открытого диалога «Будущее мира. Новая площадка глобального роста». Его оценка текущей ситуации и видение будущего мировой экономики — в материале ТАСС.

Многополярный мир.

Одним из главных трендов Орешкин считает многополярность, а также выделение и становление четырех центров мирового влияния.

«Мы видим, во всем мире началась гонка за суверенитетом. Сейчас формируется четыре полюса суверенитета — это США, Китай, Россия и Индия», — сказал он, указав на отсутствие Евросоюза в этом списке.

По его мнению, в мире прослеживается четкая многополярность, при этом большую роль начинают играть «страны-коннекторы», такие как Сингапур и Арабские Эмираты.

«Подлинный суверенитет достигается именно в такой сбалансированной картине развития государства, когда страна обладает собственными компетенциями, собственным культурным кодом. Поэтому тот мир, который мы видим, который уже сформировался и в котором мы будем жить в ближайшие десятилетия, — это многополярный мир», — заявил Орешкин.

Западные страны vs БРИКС.

По словам помощника президента РФ, идет медленная, но верная и неуклонная смена мировых экономических лидеров — раньше представители «Большой семерки» доминировали и занимали первые позиции, но сейчас мир меняется, и страны БРИКС начинают «агрессивно доминировать в глобальной экономической структуре».

«Теперь Китай уверенно занимает первое место, Индия находится на третьем месте, Россия — на четвертом», — указал он.

«Неповоротливая западная машина финансов становится все более прожорливой, менее эффективной, несет много рисков и много неэффективностей, уже перестала являться тем эффективным механизмом оборота капитала. На смену западной финансовой системе приходят активно растущие финансовые сектора стран БРИКС», — отметил Орешкин.

По мнению Орешкина, уход «старых» экономик становится ключевым фактором неопределенности в мире. Он отметил, что центры мировой экономической активности необратимо сместились в страны БРИКС.

«Индонезия, Вьетнам — именно в этих странах будет сердце глобального экономического роста, именно они будут двигать экономику вперед. На смену придут страны Африки — Эфиопия, Конго», — сказал помощник президента.

Созидательные санкции.

Говоря о санкциях против России, Орешкин отметил, что страны Запада вводили их с надеждой на их негативное влияние на страну. Но, подчеркнул он, в итоге рестрикции помогли России выстроить новые финансовые механизмы.

«Ввели большое количество санкций на российский финансовый сектор, запретили работу систем Visa и Mastercard в нашей стране, сделали много решений в надежде, что они негативно повлияют на нашу страну. Но в реальности эффект оказался другой. Россия в этом плане перестала оплачивать дорогие услуги западной финансовой системы и выстроила новые механизмы», — сказал он.

85% внешней торговли РФ обслуживается российскими рублями или валютами стран БРИКС, а валюты стран G7 были полностью вытеснены, заключил Орешкин.

Юлия Гонкур.

Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
