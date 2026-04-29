Запад теряет позиции: Орешкин о рывке БРИКС и обратном эффекте санкций против России

«Ввели большое количество санкций на российский финансовый сектор, запретили работу систем Visa и Mastercard в нашей стране, сделали много решений в надежде, что они негативно повлияют на нашу страну. Но в реальности эффект оказался другой. Россия в этом плане перестала оплачивать дорогие услуги западной финансовой системы и выстроила новые механизмы», — сказал он.