Запад теряет позиции: Орешкин о рывке БРИКС и обратном эффекте санкций против России

Многополярный мир.
Одним из главных трендов Орешкин считает многополярность, а также выделение и становление четырех центров мирового влияния.
По его мнению, в мире прослеживается четкая многополярность, при этом большую роль начинают играть «страны-коннекторы», такие как Сингапур и Арабские Эмираты.
«Подлинный суверенитет достигается именно в такой сбалансированной картине развития государства, когда страна обладает собственными компетенциями, собственным культурным кодом. Поэтому тот мир, который мы видим, который уже сформировался и в котором мы будем жить в ближайшие десятилетия, — это многополярный мир», — заявил Орешкин.
Западные страны vs БРИКС.
По словам помощника президента РФ, идет медленная, но верная и неуклонная смена мировых экономических лидеров — раньше представители «Большой семерки» доминировали и занимали первые позиции, но сейчас мир меняется, и страны БРИКС начинают «агрессивно доминировать в глобальной экономической структуре».
«Теперь Китай уверенно занимает первое место, Индия находится на третьем месте, Россия — на четвертом», — указал он.
«Неповоротливая западная машина финансов становится все более прожорливой, менее эффективной, несет много рисков и много неэффективностей, уже перестала являться тем эффективным механизмом оборота капитала. На смену западной финансовой системе приходят активно растущие финансовые сектора стран БРИКС», — отметил Орешкин.
По мнению Орешкина, уход «старых» экономик становится ключевым фактором неопределенности в мире. Он отметил, что центры мировой экономической активности необратимо сместились в страны БРИКС.
«Индонезия, Вьетнам — именно в этих странах будет сердце глобального экономического роста, именно они будут двигать экономику вперед. На смену придут страны Африки — Эфиопия, Конго», — сказал помощник президента.
Созидательные санкции.
Говоря о санкциях против России, Орешкин отметил, что страны Запада вводили их с надеждой на их негативное влияние на страну. Но, подчеркнул он, в итоге рестрикции помогли России выстроить новые финансовые механизмы.
«Ввели большое количество санкций на российский финансовый сектор, запретили работу систем Visa и Mastercard в нашей стране, сделали много решений в надежде, что они негативно повлияют на нашу страну. Но в реальности эффект оказался другой. Россия в этом плане перестала оплачивать дорогие услуги западной финансовой системы и выстроила новые механизмы», — сказал он.
85% внешней торговли РФ обслуживается российскими рублями или валютами стран БРИКС, а валюты стран G7 были полностью вытеснены, заключил Орешкин.
Юлия Гонкур.