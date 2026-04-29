Туризм на подъеме: часть городов России стали культурными «мекками»

Казань, Нижний Новгород, Самара и еще семь городов России вошли в десятку лидеров по значимости культурных событий для внутреннего туризма. Рейтинг был составлен аналитиками на основе анализа 26 крупнейших городов страны, где учитывались такие параметры, как количество мероприятий, расходы на досуг и состояние инфраструктуры. Об этом пишут «Известия».
Согласно исследованию, проведенному холдингом «ON Медиа» и агентством Onside, Казань, Нижний Новгород, Самара и Владивосток стали центрами событийного туризма в России. Эти города привлекают значительное количество туристов благодаря развитой индустрии развлечений и уникальным городским брендам. В 2025 году они приняли почти 4 миллиона посетителей, а прогнозируемый объем рынка офлайн-развлечений в этом году составит 10,8 миллиарда рублей.
Курортные города Сочи, Калининград и Севастополь также показали впечатляющие результаты. В 2025 году их турпоток достиг 2,19 миллиона человек при населении в 1,49 миллиона. Ожидается, что рынок офлайн-развлечений в этих регионах вырастет до 4,6 миллиарда рублей к 2026 году.
Аналитики отмечают, что Новосибирск, Екатеринбург и Воронеж привлекают туристов на короткие поездки благодаря высокой транспортной доступности и сформированным гастрольным маршрутам. В 2025 году общий турпоток в этих городах составил 3,58 миллиона человек.
Генеральный директор холдинга «ON Медиа» Софья Митрофанова подчеркнула, что российские города активно конкурируют за туристическую аудиторию через фестивали и новые форматы досуга, что способствует формированию уникальной городской идентичности. Эксперты отмечают, что все больше людей выбирают поездки не просто для осмотра достопримечательностей, а ради участия в конкретных событиях — от фестивалей до гастрономических мероприятий.
Таким образом, события становятся важным фактором для привлечения туристов и развития внутреннего туризма в России.
