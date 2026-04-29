Слуцкий призвал стимулировать предпринимателей в сфере детского отдыха

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Необходимо стимулировать предпринимателей, работающих в сфере детского отдыха, чтобы активнее развивать и обновлять инфраструктуру детских лагерей и повышать их доступность для семей. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем докладе «Путевка в летний лагерь — роскошь, а не отдых и оздоровление», подготовленном по итогам мониторинга цен на детский отдых по всей России, документ есть в распоряжении ТАСС.
«ЛДПР призывает стимулировать ответственных, заинтересованных предпринимателей в отрасли детского отдыха. Это даст экономический стимул вкладываться в обновление: ремонтировать здания, обновлять инженерные сети, оснащать спортивные площадки, образовательные и досуговые пространства», — сказал Слуцкий.
По его словам, такая модернизация позволит лагерям принимать больше детей на смены и обеспечит возможность проводить каникулы в комфортных условиях. «В результате миллионы российских школьников смогут отдыхать в современных, безопасных и комфортных условиях», — заключил парламентарий.