Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий призвал стимулировать предпринимателей в сфере детского отдыха

Это нужно, чтобы активнее развивать и обновлять инфраструктуру детских лагерей и повышать их доступность для семей, заявил лидер ЛДПР.

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Необходимо стимулировать предпринимателей, работающих в сфере детского отдыха, чтобы активнее развивать и обновлять инфраструктуру детских лагерей и повышать их доступность для семей. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем докладе «Путевка в летний лагерь — роскошь, а не отдых и оздоровление», подготовленном по итогам мониторинга цен на детский отдых по всей России, документ есть в распоряжении ТАСС.

«ЛДПР призывает стимулировать ответственных, заинтересованных предпринимателей в отрасли детского отдыха. Это даст экономический стимул вкладываться в обновление: ремонтировать здания, обновлять инженерные сети, оснащать спортивные площадки, образовательные и досуговые пространства», — сказал Слуцкий.

По его словам, такая модернизация позволит лагерям принимать больше детей на смены и обеспечит возможность проводить каникулы в комфортных условиях. «В результате миллионы российских школьников смогут отдыхать в современных, безопасных и комфортных условиях», — заключил парламентарий.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше