«Россети» вернули электричество 80% потребителей на севере Подмосковья

26 апреля на Центральную часть России обрушился циклон, который принес рекордный за полвека снегопад. В Московской, Ленинградской, Псковской, Тверской, Тульской, Калужской и Рязанской областях были зафиксированы повреждения линий электропередачи. Сколько потребителей остались без света в Подмосковье, власти региона не сообщали.