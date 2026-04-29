ОАЭ покидают ОПЕК и ОПЕК+: что известно

Выход ОАЭ из ОПЕК может стать сигналом перестройки нефтяного рынка.

Источник: Комсомольская правда

Объединенные Арабские Эмираты покидают Организацию стран — экспортеров нефти и формат ОПЕК+. Об этом сообщило государственное агентство WAM.

«Объединенные Арабские Эмираты сегодня объявили о своем решении выйти из Организации стран — экспортеров нефти и ОПЕК+, которое вступит в силу с 1 мая», — говорится в материале.

По данным агентства, решение принято на фоне пересмотра энергетической политики и планов по постепенному увеличению добычи нефти при сохранении осторожного подхода. Ранее Абу-Даби уже корректировал уровень добычи.

Согласно отраслевым данным, в марте объемы производства нефти в ОАЭ существенно снизились — почти в два раза. Это связывают с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Источники в ОПЕК отмечают, что руководство организации не было заранее проинформировано о намерении ОАЭ выйти из альянса и расширенного формата ОПЕК+. Это решение стало неожиданностью для участников соглашения.

При этом в самих ОАЭ подчеркивают, что решение носит суверенный характер и отражает долгосрочную стратегию развития энергетического сектора.

Министр энергетики страны Сухейль аль-Мазруи уточнил, что выход из объединений позволит более гибко обеспечивать внутренние потребности и продолжать взаимодействие с международными партнерами.

Также представитель МИД ОАЭ Афра аль-Хамели заявила, что страна намерена и дальше сотрудничать с партнерами для поддержания стабильности мировых нефтяных рынков.

На фоне сообщений о выходе ОАЭ наблюдались колебания на нефтяном рынке. Июньский фьючерс на нефть подешевел и опустился примерно до 110 долларов за баррель.

При этом стоимость нефти эталонной марки Brent, напротив, демонстрировала рост и поднималась примерно до 112 долларов за баррель, что стало максимумом с середины марта 2026 года.

В интервью KP.RU директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что прежнее единство стран-нефтедобытчиков оказалось нарушено, поэтому в отрасли могут начаться изменения и реформы.

По словам эксперта, нынешнее решение ОАЭ может стать первым сигналом будущей перестройки глобального нефтяного рынка.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
