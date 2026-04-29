Слуцкий предложил льготную аренду земли для строительства детских лагерей

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Необходимо предоставлять инвесторам земельные участки в долгосрочную льготную аренду на безвозмездной основе для стимулирования строительства детских лагерей. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем докладе «Путевка в летний лагерь — роскошь, а не отдых и оздоровление», подготовленном по итогам мониторинга цен на детский отдых по всей России, документ есть в распоряжении ТАСС.
«ЛДПР считает, инвесторам, готовым вкладываться в строительство детских лагерей, нужно давать преференции. Эффективной мерой стимулирования должно стать предоставление участков земли под строительство на безвозмездной основе в долгосрочную аренду сроком не менее 10 лет с подведенными коммуникациями», — сказал Слуцкий.
Он отметил, что государство в свою очередь должно установить четкие условия, включая запрет на перепрофилирование таких объектов и ограничение роста цен на путевки. «Спрос в секторе есть, предпринимателям надо дать возможность инвестировать, строиться, работать», — заключил парламентарий.