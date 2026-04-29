Слуцкий предложил льготную аренду земли для строительства детских лагерей

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Необходимо предоставлять инвесторам земельные участки в долгосрочную льготную аренду на безвозмездной основе для стимулирования строительства детских лагерей. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем докладе «Путевка в летний лагерь — роскошь, а не отдых и оздоровление», подготовленном по итогам мониторинга цен на детский отдых по всей России, документ есть в распоряжении ТАСС.