Степашин рассказал о снижении цен на «вторичку» в России

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Цены на вторичное жилье в России в некоторых случаях снижаются, заявил ТАСС экс-премьер РФ, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин.
«Вторичное жилье сейчас дешевеет», — заметил он в ответ на вопрос, можно ли ожидать замедления роста цен на жилье.
Кроме того, продолжил политик, остается надежда на снижение ключевой ставки. По мнению Степашина, она вполне может быть снижена до 10%, если в течение года инфляцию удастся удержать в пределах 5−6%.