Определен средний размер пенсии по России: сколько составляли выплаты в марте

Средняя пенсия в России в марте выросла на 13 рублей в сравнении с февралем. Ее размер составил 25 274 рубля. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда РФ, транслирует ТАСС.
Согласно последней статистике, всего в стране проживает порядка 40,4 миллиона пенсионеров. Самые большие выплаты для пожилых людей фиксируются в северных регионах. На Чукотке пенсия может превышать 40 тысяч рублей.
При этом в среднем по России пенсионеры получают 25,2 тысячи рублей. С 1 января выплаты были проиндексированы.
