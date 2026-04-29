Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Определен средний размер пенсии по России: сколько составляли выплаты в марте

В марте средний размер пенсии россиян составил 25,2 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Средняя пенсия в России в марте выросла на 13 рублей в сравнении с февралем. Ее размер составил 25 274 рубля. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда РФ, транслирует ТАСС.

Согласно последней статистике, всего в стране проживает порядка 40,4 миллиона пенсионеров. Самые большие выплаты для пожилых людей фиксируются в северных регионах. На Чукотке пенсия может превышать 40 тысяч рублей.

При этом в среднем по России пенсионеры получают 25,2 тысячи рублей. С 1 января выплаты были проиндексированы.

Наиболее прибыльными отраслями для работы сейчас являются сферы IT, логистики и медицины. Здесь специалистам предлагают выгодные по оплате условия труда. В указанных сферах происходит переориентация на более квалифицированные кадры. В связи с этим зарплаты растут.