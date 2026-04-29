Россияне в марте потратили на авто с пробегом рекордные 588 млрд рублей

Согласно результатам исследования, более 40% от указанной суммы россияне тратят на машины старше 10 лет. Так, на них потратили 231,6 млрд рублей (40,7%). В феврале этот показатель составлял 40,3%. В то же время слегка увеличилась доля трат на машины в возрасте до 5 лет — в феврале было потрачено 22,9%, в марте — 23%. В начале весны на эту категорию авто ушло 130,6 млрд рублей.