Россияне в марте потратили на авто с пробегом рекордные 588 млрд рублей

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Жители РФ в марте 2026 года направили на покупку автомобилей с пробегом 568 млрд рублей, что на 14% больше, чем в феврале (496,4 млрд рублей). Это наилучший результат за месяц в 2026 году, следует из совместного исследования компании «Газпромбанк автолизинг» и агентства «Автостат» (материалы есть в распоряжении ТАСС).
Согласно результатам исследования, более 40% от указанной суммы россияне тратят на машины старше 10 лет. Так, на них потратили 231,6 млрд рублей (40,7%). В феврале этот показатель составлял 40,3%. В то же время слегка увеличилась доля трат на машины в возрасте до 5 лет — в феврале было потрачено 22,9%, в марте — 23%. В начале весны на эту категорию авто ушло 130,6 млрд рублей.
На машины в возрасте от 5 до 9 лет включительно потрачено 206,2 млрд рублей. За месяц их доля уменьшилась с 36,8% до 36,3%. «Старые» авто разошлись тиражом в 332,4 тыс. единиц, что составляет 70% всего вторичного рынка. 20% пришлось на машины категории 5−9 лет (94,8 тыс. единиц), а 10% — на автомобили в возрасте до 5 лет (47,9 тыс. единиц), следует из материалов.
По данным исследования, в марте на покупку машин европейских марок было потрачено 197 млрд рублей (+18% к февралю). Подержанные японские авто обошлись в 172,7 млрд рублей (+15% к февралю), а «корейцы» — в 68,7 млрд рублей (+6%).
Почти одинаковые суммы направлены на б/у автомобили российских (51,3 млрд рублей) и китайских (50,7 млрд рублей) марок. Это на 15% и 12% больше, чем в феврале. На американские машины с пробегом россияне потратили 26,8 млрд рублей (+16%).
Нарастить долю в финансовой емкости вторичного рынка удалось только японским маркам. В феврале на их покупку было потрачено 149,9 млрд рублей (+10% к февралю), а доля «японцев» увеличилась с 26,4% до 30,2%. У остальных участников рынка этот показатель сократился. Так, на покупку подержанных «европейцев» ушло 167,2 млрд рублей (33,7% от финансовой емкости рынка). На б/у «корейцев» потрачено 65 млрд рублей (13,1% трат), а на б/у «китайцев» — 45,4 млрд рублей (9,1% трат).