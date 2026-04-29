Россельхознадзор предложил ввести штрафы за нарушение пищевых техрегламентов

В организации отметили, что подведомственные лаборатории продолжают выявлять фальсифицированную продукцию, что говорит о недостаточной эффективности существующих мер.

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Россельхознадзор предлагает ввести административную ответственность для производителей и продавцов за нарушение «пищевых» технических регламентов, сообщили газете «Известия» в ведомстве.

«Россельхознадзор считает целесообразным дополнить Кодекс об административных правонарушениях РФ отдельной ст. 14.43.2, предусматривающей ответственность за нарушение изготовителем или продавцом требований исключительно “пищевых” технических регламентов», — сообщили газете в в пресс-службе ведомства.

В Россельхознадзоре отметили, что подведомственные лаборатории продолжают выявлять фальсифицированную продукцию, что говорит о недостаточной эффективности существующих штрафов.

Сейчас прямой ответственности за несоблюдение техрегламентов не предусмотрено. При этом, как отмечает издание, ведомство может применять санкции за смежные нарушения, связанные с качеством и безопасностью. В первом квартале этого года было наложено таких штрафов на сумму более 9 млрд рублей. За это же время ведомство провело 4 172 исследования продукции животного происхождения и кормов, в результате чего несоответствие заявленному качеству было выявлено в 336 пробах (8,05%).