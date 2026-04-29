IBC Real Estate: в России не открылось ни одной гостиницы впервые с 2001 года

В случае запуска всех ожидаемых к открытию объектов в двух столицах, динамика нового строительства по итогам года составит минус 11% в Санкт-Петербурге и плюс 33% год к году в Москве. Однако необходимо учитывать, что для объектов на стадии готовности или даже получивших разрешение на ввод в эксплуатацию сохраняются высокие риски переноса сроков открытия, поскольку именно этап предоткрытия зачастую становится причиной задержки сроков запуска гостиниц. «Влияние сохраняющегося роста стоимости строительства и операционных издержек, а также дефицит квалифицированных кадров в отрасли усиливается на фоне общей сдержанной потребительской активности населения. В ближайшие годы основными точками роста нового строительства будут регионы, на которые сохраняется высокий спрос со стороны туристов и которые формируют новые центры притяжения», — прокомментировал ТАСС генеральный директор IBC Real Estate Алексей Ефимов.