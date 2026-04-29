IBC Real Estate: в России не открылось ни одной гостиницы впервые с 2001 года

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Ни одной гостиницы не открылось в России в первом квартале впервые с 2001 года, сообщили ТАСС аналитики консалтинговой компании IBC Real Estate.
«На конец апреля 2026 года совокупный номерной фонд в гостиницах России достиг 187,5 тыс. номеров (учитываются сетевые и несетевые классифицированные объекты 3−5 звезд, номерной фонд которых составляет более 100 номеров). При этом впервые с 2001 года в стране с начала года не было открыто ни одной гостиницы. За последнее десятилетие среднегодовой объем ввода в первом квартале составлял около 1 тыс. номеров», — отмечается в сообщении.
По данным аналитиков, в условиях высокой ключевой ставки, роста стоимости строительства и эксплуатации, дефицита рабочей силы, а также сниженной потребительской активности объемы нового строительства в сегменте гостиничной недвижимости ограничены.
Развитию гостиничной инфраструктуры, в свою очередь, способствует государственная поддержка отрасли — ключевым драйвером девелопмента остается постановление № 141, благодаря которому на рынок начинают активно выходить проекты, ранее получившие льготное кредитование. В итоге, совокупный номерной фонд объектов, заявленных к открытию в 2026 году в рамках постановления № 141, составляет 3,4 тыс. номеров.
В Санкт-Петербурге заявлено открытие четырех объектов, общий номерной фонд которых составит 713 номеров. В Москве на 2026 год к открытию заявлялось семь гостиниц совокупным номерным фондом 1 275 номеров.
В случае запуска всех ожидаемых к открытию объектов в двух столицах, динамика нового строительства по итогам года составит минус 11% в Санкт-Петербурге и плюс 33% год к году в Москве. Однако необходимо учитывать, что для объектов на стадии готовности или даже получивших разрешение на ввод в эксплуатацию сохраняются высокие риски переноса сроков открытия, поскольку именно этап предоткрытия зачастую становится причиной задержки сроков запуска гостиниц. «Влияние сохраняющегося роста стоимости строительства и операционных издержек, а также дефицит квалифицированных кадров в отрасли усиливается на фоне общей сдержанной потребительской активности населения. В ближайшие годы основными точками роста нового строительства будут регионы, на которые сохраняется высокий спрос со стороны туристов и которые формируют новые центры притяжения», — прокомментировал ТАСС генеральный директор IBC Real Estate Алексей Ефимов.