В ГД предложили увеличить максимальные лимиты социальных налоговых вычетов

Законопроект предполагает проведение индексации в 2027 году, сообщил депутат Юрий Афонин.

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Депутаты думской фракции КПРФ внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить максимальные лимиты на налоговые вычеты на образование и лечение для фактической индексации их размера. Соответствующий проект закона есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект будет внесен на рассмотрение Думы группой депутатов во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным, а также депутатом ГД Алексеем Куринным и сенатором Айратом Гибатдиновым. Изменения предлагается внести в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Сейчас граждане могут вернуть себе 13% от установленного лимита из средств, потраченных на образование или лечение. При лимите на обучение в 110 тыс. рублей можно вернуть 14,3 тыс. рублей, а на лечение при лимите 150 тыс. рублей — 19,5 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается увеличить лимит по расходам в налоговом периоде на лечение и приобретение медикаментов до 300 тыс. рублей, а на образование — до 200 тыс. рублей. При условии повышения лимитов расходов максимальный размер налоговых вычетов составит по расходам на обучение — 26 тыс., а по расходам на лечение — 39 тыс. рублей.

«Налоговые вычеты — один из эффективных методов социальной защиты граждан. Они дают возможность людям сэкономить на таких насущных тратах, как оплата медицинской помощи и образования. Но налоговые вычеты способны серьезно помочь людям только в том случае, если они регулярно индексируются. Последний раз такая индексация проводилась в 2024 году», — пояснил ТАСС Афонин.

По словам депутата, законопроект предполагает проведение индексации в 2027 году — это необходимо из-за стремительного роста цен и увеличения доли платных медицинских и образовательных услуг.

