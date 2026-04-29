Кавказский инвестиционный форум начал работу в Минеральных Водах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Ставрополье стартовал Кавказский информационный форум, который пройдет с 28 по 30 апреля в МВЦ «МинводыЭкспо».
В мероприятии принимают участие представители федеральных и региональных властей, бизнеса и экспертного сообщества. Главная тема КИФ-2026 — «Расширяя горизонты возможностей». Организатор Форума — Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации и правительства Ставропольского края.
«Минеральные Воды вновь принимают Кавказский инвестиционный форум, подтверждая статус одной из ключевых площадок для обсуждения вопросов развития регионов. Проведение Форума здесь позволяет объединить участников, представить инвестиционный потенциал субъектов России, в особенности Северо-Кавказского федерального округа и выработать решения, направленные на устойчивый экономический рост», — отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.
Деловая программа КИФ-2026 в этом году расширена и дополнена с учетом опыта предыдущих лет и актуальных запросов экономики. Она охватывает ключевые направления развития страны, особенно регионов — инфраструктуру, промышленность, туризм, агропромышленный комплекс, поддержку малого и среднего предпринимательства и реализацию инвестиционных проектов. При этом акцент сделан на повышении практической значимости обсуждений, усилении межотраслевого взаимодействия и поиске новых решений для устойчивого роста.
«Кавказский инвестиционный форум играет значимую роль в обеспечении устойчивого экономического развития, формируя условия для привлечения инвестиций, запуска новых проектов и укрепления деловой активности. Площадка объединяет ключевых участников экономической системы, что позволяет вырабатывать решения, направленные на рост регионов, развитие инфраструктуры и повышение конкурентоспособности экономики. Такой формат взаимодействия становится важным инструментом для достижения долгосрочных экономических целей», — отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Кавказского инвестиционного форума Антон Кобяков.
В рамках Форума запланировано подписание более 80 соглашений, направленных на развитие сотрудничества компаний и регионов Российской Федерации в таких областях как реализация инвестиционных проектов, развитие торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества регионов, топливно-энергетический комплекс, а также цифровая экономика. Соглашения подпишут республики Ингушетия, Северная Осетия и Ставропольский край. О своих намерениях на подписание соглашений заявили Республика Абхазия с Республикой Адыгея, Минстрой России с министерством ЖКХ всех республик, Правительство Ставропольского края с АНО «Кавказ Трек», ФГУП «Главный центр специальной связи» с ПАО «Промсвязьбанк», АНО «Общественный капитал» подпишет два соглашения с регионами Северного Кавказа — с Республикой Ингушетия и с Правительством Республики Северная Осетия — Алания, Фонд развития туризма Республики Северная Осетия — Алания с АНО «Карачаево-Черкесия туризм», а также Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) заключит договор с АО «Кавказ.РФ».
Кавказский инвестиционный форум стремится с каждым годом совершенствует свою повестку, расширяя возможности для участников и повышая эффективность делового диалога. Количество инвестиционных соглашений, меморандумов и соглашений о намерениях, подписываемых на КИФ, меняется и растет с каждым годом: в 2023 году было подписано 50 соглашений на 150 млрд руб., в 2024 году — 109 соглашений на 106,1 млрд руб., в 2025 году — 86 соглашений на 206,98 млрд руб.
В рамках Форума предусмотрены насыщенные деловая и выставочная программы, включающие тематические сессии, презентации инвестиционных проектов и работу экспозиционной зоны, где регионы демонстрируют свои ключевые инициативы и достижения. Дополнением к деловой повестке станут культурная, спортивная и фестивальная программы, формирующие комплексное пространство взаимодействия. Такой формат позволяет участникам обсудить профессиональные вопросы и глубже познакомиться с потенциалом регионов, их культурой и средой. КИФ-2026 ориентирован на всестороннее развитие и расширение возможностей для участников, создавая условия для реализации инициатив, обмена опытом и выстраивания устойчивых партнерских связей в различных сферах.
Кавказский инвестиционный форум продлится до 30 апреля.