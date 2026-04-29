Кавказский инвестиционный форум начал работу в Минеральных Водах

В рамках Форума запланировано подписание более 80 соглашений, направленных на развитие сотрудничества компаний и регионов Российской Федерации в таких областях как реализация инвестиционных проектов, развитие торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества регионов, топливно-энергетический комплекс, а также цифровая экономика. Соглашения подпишут республики Ингушетия, Северная Осетия и Ставропольский край. О своих намерениях на подписание соглашений заявили Республика Абхазия с Республикой Адыгея, Минстрой России с министерством ЖКХ всех республик, Правительство Ставропольского края с АНО «Кавказ Трек», ФГУП «Главный центр специальной связи» с ПАО «Промсвязьбанк», АНО «Общественный капитал» подпишет два соглашения с регионами Северного Кавказа — с Республикой Ингушетия и с Правительством Республики Северная Осетия — Алания, Фонд развития туризма Республики Северная Осетия — Алания с АНО «Карачаево-Черкесия туризм», а также Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) заключит договор с АО «Кавказ.РФ».