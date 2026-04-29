Эксперт Кукса допустил рост доли «Макс» на рынке инфлюенс-маркетинга до 5%

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Объем рынка инфлюенс-маркетинга в мессенджере «Макс» по итогам 2026 года может составить от 2 млрд до 5 млрд рублей, что будет соответствовать 2−5% от всего рынка. Такой прогноз ТАСС дал сопредседатель по инфлюенс-маркетингу Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР), руководитель агентства SALO Александр Кукса.
«Что касается объема, сейчас сложно говорить об точных цифрах, которые мы увидим по итогам года. Звучат разные цифры — от 2 до 5% рынка инфлюенс-маркетинга. Т.е. мы можем предположить, что речь пойдет о 2−5 миллиардах», — сказал эксперт.
По его словам, итоговые показатели будут зависеть от того, насколько быстро блогеры освоят новую платформу.
«Но в итоге все будет зависеть от того, насколько быстро блогеры будут осваивать платформу. И как быстро будут появляться первые бенчмарки и кейсы», — резюмировал Кукса.