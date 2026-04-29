Соловьев: Исинбаева может лишиться квартиры в РФ за коммунальные долги

Переехавшая в Испанию олимпийская чемпионка Елена Исинбаева задолжала за коммунальные услуги за две квартиры бизнес-класса в Москве 440 тысяч рублей. Поставщик услуг подал на нее в суд.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил aif.ru, что если спортсменка не погасит задолженность, то она может лишиться недвижимости.
«Если если жилье приватизировано, то выселить должника оттуда не могут. Если человек не платит за коммуналку, налоги, сначала накладывается взыскание на денежные средства, менее дорогое имущество. Это могут быть автомобили, паи, акции. Недвижимость становится средством взыскания в последнюю очередь при условии, что не единственное жилье человека», — сказал эксперт.
При этом юрист подчеркнул, что арестовать квартиру могут при наличии долга более 3000 рублей.
«Квартира арестовывается, снова выставляется требование о погашении задолженности. Если оно не будет удовлетворено, то, соответственно, квартира может быть реализована с торгов. После взыскания долга оставшаяся сумма возвращается владельцу. То есть, теоретически, одной из квартир Исинбаева запросто может лишиться, если дальше будет продолжать игнорировать счета за коммуналку и другие платежи», — резюмировал Соловьев.
Кроме того, стало известно, что Федеральная налоговая служба выставила спортсменке счет на 920 тыс. рублей. В 2025 году Исинбаева уже столкнулась с последствиями задолженности по налогам. Тогда из-за долга в 1,5 млн все ее российские банковские счета заморозили. Спортсменка решила вопрос за два месяца.