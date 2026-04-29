Демешин: ВРП Хабаровского края в 2025 году превысил 1,7 трлн рублей

ХАБАРОВСК, 29 апреля. /ТАСС/. Объем валового регионального продукта (ВРП) Хабаровского края за 2025 год превысил 1,7 трлн рублей. Об этом сообщил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе отчета о результатах деятельности правительства края перед Законодательной думой Хабаровского края.
«Наша экономика не просто стабильна, она показывает устойчивое развитие. Мы видим проблемы, которые есть в стране, но успешно их преодолеваем. К конкретным цифрам. Оборот организаций края увеличен в 1,3 раза. По валовому региональному продукту перешагнули планку в 1,7 трлн рублей. Такой цифры никогда не было в крае», — сказал Демешин.
Задача на 2026 год, по его словам, достичь показателя в 1,9 трлн рублей, а в перспективе — 2 трлн рублей.
«Растут поступления в казну Хабаровского края: собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета превысили 222 млрд рублей, рост — на 20%. Это — с плюсом на 37 млрд рублей», — сказал губернатор.