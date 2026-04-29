Опрошенные россияне стали инвестировать в золото на более короткий срок

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Интерес россиян к инвестициям в золото на срок от одного месяца до года заметно вырос в 2026 году. Основными причинами для таких инвестиций опрошенные назвали доходность и надежность. К такому выводу пришли эксперты Газпромбанка и «Выберу.ру» в своем исследовании (текст есть у ТАСС).
По итогам исследования выяснилось, что 44% россиян предпочитают покупать драгоценный металл на срок от одного месяца до года, в 2025 году эта доля составляла 12%. Еще 26% опрошенных выбирают срок один — два года (ранее 63%). Практически одинаковое число тех, кто инвестирует на срок более двух лет (8%), и тех, кто покупает и сразу продает золото (6%), а в 2025 году эти цифры составляли 19% и 2% соответственно.
Что касается способов инвестирования, треть опрошенных (32%) покупали слиток золота, 15% — инвестиционные монеты, 11% открыли обезличенный металлический счет (ОМС или СДМ), по 9% опрошенных покупают ценные бумаги золотодобывающих компаний и ювелирные изделия, еще 6% вкладываются в фонды золота. У 58% респондентов нет опыта инвестирования в драгоценные металлы.
Как отмечают принявшие участие в опросе клиенты, чаще всего для покупки золота они обращаются в банки (38%) либо инвестируют самостоятельно через брокерские приложения (17%). Некоторые инвесторы (7%) пользуются услугами управляющих компаний (7%) или частных инвесторов (4%).
Основная причина для инвестиций в золото — это его доходность, 28% опрошенных выбрали это фактор в качестве главного. Клиентов также привлекает надежность золота как актива (21%), возможность распределения вложений (13%), рекомендации экспертов (12%) и опыт знакомых (8%). Также 9% опрошенных привлек легкий вход в инвестирование.
Что касается доходности, то 41% опрошенных оценивают доходность золота как очень высокую, 33% — как скорее высокую. Эти цифры отличаются от результатов 2025 года, когда только 10% респондентов оценивали доходность в золоте как высокую, а 15% оценивали скорее как высокую. Это говорит о планомерной тенденции на повышение интереса к вложениям в драгоценные металлы со стороны физических лиц.
В опросе приняли участие более 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 60 лет из всех регионов России.