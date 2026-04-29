Parus Asset Management и ADG Group создадут в РФ инвестфонд недвижимости

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Девелоперская компания ADG Group совместно с Parus Asset Management создадут закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) недвижимости, в который войдут 26 бывших зданий советских кинотеатров в Москве, реконструированных в районные торговые центры. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на двух консультантов, работавших с участниками этой сделки.