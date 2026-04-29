Parus Asset Management и ADG Group создадут в РФ инвестфонд недвижимости

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Девелоперская компания ADG Group совместно с Parus Asset Management создадут закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) недвижимости, в который войдут 26 бывших зданий советских кинотеатров в Москве, реконструированных в районные торговые центры. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на двух консультантов, работавших с участниками этой сделки.
Управляющий партнер ADG Group Григорий Печерский и основатель Parus Asset Management Денис Степанов подтвердили информацию газете.
По данным источников издания, совокупная площадь объектов составит около 373 тыс. кв. м, а их стоимость оценивается примерно в 50 млрд рублей.
Ожидается, что паи фонда в ближайшее время начнут обращаться на Московской бирже. При этом ADG Group не планирует полностью выходить из проектов. Компания сохранит участие в управлении объектами и получит долю в фонде.
Создание ЗПИФ позволит девелоперу привлечь средства частных инвесторов для реализации новых проектов и дальнейшей трансформации бизнеса в инвестиционный холдинг, пояснил Печерский газете.