В России поступления от выездных налоговых проверок выросли почти на четверть

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Поступления в бюджет РФ по итогам выездных налоговых проверок выросли почти на четверть в 2025 году и составили 186 млрд рублей. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на материалы Федеральной налоговой службы (ФНС) по итогам работы за 2025 год.