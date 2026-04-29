В России поступления от выездных налоговых проверок выросли почти на четверть

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Поступления в бюджет РФ по итогам выездных налоговых проверок выросли почти на четверть в 2025 году и составили 186 млрд рублей. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на материалы Федеральной налоговой службы (ФНС) по итогам работы за 2025 год.
Налоговые органы обеспечили поступления по линии контрольной и аналитической работы на уровне 496 млрд рублей, что на 22% больше показателя 2024 года (408 млрд рублей). Основной вклад обеспечили аналитические мероприятия (310 млрд рублей), что на 21% превышает результат 2025 года.
По данным ФНС, в 2025 году было завершено около 5,4 тыс. выездных проверок против 4,9 тыс. годом ранее. Доначисления по камеральным проверкам выросли на 15% и достигли 150,6 млрд рублей.
В то же время существенно снизились поступления от налогового мониторинга. Урегулированная сумма платежей по этой форме контроля сократилась более чем в четыре раза, до 7,4 млрд рублей, несмотря на рост числа участников (до 729 компаний).
Представитель службы пояснил газете, что рост эффективности контроля связывают с совершенствованием программных комплексов, которые позволяют выявлять риски до назначения проверок. По данным службы, более 80% всех доначислений приходится на НДС и налог на прибыль.
Одновременно показатель долговой нагрузки бизнеса (Debt-to-income) вырос до 5,6% с 5% годом ранее. ФНС при этом зафиксировала снижение доли компаний с задолженностью на 7%.