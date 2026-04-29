Эксперт Белогорьев рассказал, к чему может привести выход ОАЭ из ОПЕК+

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Решение Объединенных Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК и ОПЕК+ может привести к дополнительному росту добычи нефти в Персидском заливе, начиная с 2027 года, и усилить давление в сторону снижения цен после разблокировки Ормузского пролива. Такое мнение ТАСС высказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
«Рынок явно воспримет это как свидетельство дополнительного роста добычи нефти в Персидском заливе, начиная с 2027 года, и как вероятный стимул к ослаблению квот для оставшихся стран ОПЕК+. Это никак не влияет на текущее предложение нефти, скованное перекрытием Ормузского пролива, но усилит давление в сторону снижения цен на нефть после его разблокировки», — сказал Белогорьев.
Главный редактор «ИнфоТЭК» Александр Фролов также не исключил роста конкуренции на рынке после восстановления поставок нефти. По его словам, если ОАЭ начнут резко увеличивать производство, это спровоцирует ответную реакцию ОПЕК+ и поставит под угрозу существование самого формата.
По расчетам ТАСС на основе данных ОПЕК, доля ОАЭ в добыче стран ОПЕК в 2024 году составляла 11%, в добыче стран ОПЕК+ — 7,3%.
Ранее эмиратское государственное агентство WAM сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приняли решение выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. По его информации, решение ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+ соответствует долгосрочной и экономической стратегии страны.