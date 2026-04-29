Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Коммерсант»: ВСС разработал единый стандарт ипотечного страхования

Документ направлен на повышение прозрачности рынка, сообщила газета.

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Всероссийский союз страховщиков разработал стандарт ипотечного страхования, который предусматривает единые правила для страховых компаний и заемщиков и направлен на повышение прозрачности рынка. Документ направлен на рассмотрение в Банк России, сообщила газета «Коммерсант».

Согласно проекту, при продаже страховых полисов будет запрещено оказывать давление на клиентов или использовать скрытые механизмы стимулирования к заключению договора. Также документ определяет перечень оснований, при которых страховщик вправе отказать в выплате, в том числе при умышленных действиях страхователя или непринятии мер по снижению ущерба.

Кроме того, стандарт предусматривает отказ в выплатах в случае военных действий, изъятия имущества по решению государственных органов или при условии, что ущерб уже полностью компенсирован третьими лицами.