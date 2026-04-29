Шумовые полосы наносятся на трассах ДНР

Стартовали с региональной трассы — Донецк — Харцызск — Амвросиевка — до границы Ростовской области. Продолжаются мероприятия весенне-летнего содержания сети дорог общего пользования: уборка аварийных веток и деревьев вдоль дорог общего пользования, установка новых дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, ямочный ремонт дорожного покрытия, скашивание травы в полосе отвода, уборка мусора на дорогах и пунктах пропуска.