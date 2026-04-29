Rutube запустил детский профиль для зрителей до 12 лет

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Видеохостинг Rutube запустил детский профиль в десктопной и мобильной версиях, который родители могут создать прямо внутри своего аккаунта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе платформы.
«Детям до 12 лет доступны мультфильмы, фильмы, сериалы, сказки, видео блогеров и ТВ-эфиры без комментариев», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что детский профиль можно создать двумя способами. Первый — нажать на иконку основного взрослого аккаунта и кликнуть на предсозданную аватарку профиля для детей. Второй способ — через баннер на странице видео из одобренного списка контента. Ребенку доступна упрощенная навигация с ключевыми разделами и «Мое». Также есть возможность установить собственную аватарку.
«Безопасность контента для детей на Rutube — один из наших приоритетов сегодня, в том числе как учредителя и участника Альянса по защите детей в цифровой среде. Фактически это полноценный профиль ребенка в аккаунте мамы или папы со своими безопасными рекомендациями, поиском, историей, подписками и плейлистами. Здесь настроен повышенный уровень безопасности: мультфильмы, детские блогеры, а все комментарии отключены», — рассказал заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинга», глава цифровых активов Сергей Косинский.
Детский профиль работает бесплатно. В пресс-службе добавили, что для него создается отдельный ID, рекомендации для ребенка не смешиваются с родительскими. Детский профиль содержит только контент 0+, 6+, а также одобренный модераторами 12+.