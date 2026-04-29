ВТБ отметил снижение инвестиционной активности бизнеса в РФ

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Количество запросов от бизнеса на кредиты для реализации инвестиций сократились за год на 30−40%. Об этом ТАСС заявил руководитель департамента кредитования регионального бизнеса — старший вице-президент ВТБ Иван Розинский.
«Мы еженедельно делаем замеры по одобренным сделкам и выделяем те, где есть инвестиционные составляющие. За последний год их, конечно, стало меньше процентов на тридцать-сорок. И кроме этого, нет полной корреляции между одобряемыми сделками и реализуемыми. То есть многие компании получают кредитные лимиты для реализации инвестиционных сделок, но затем эти сделки откладываются, — отметил Розинский. — Поэтому если говорить о замедлении инвестиционной активности бизнеса, то она безусловно есть, только прослеживается не столько в одобрении сделок, сколько в их последующей реализации».
Банкир подчеркнул, что на фоне устойчивой тенденции по снижению ставки Банка России в ВТБ рассчитывают, что инвестиционный цикл ускорится. «Как только в части корпоративного кредитования “заморозки” пройдут и “температура” станет комфортной, я уверен, что уровень активности в инвестиционных проектах восстановится», — добавил он.
Вместе с тем топ-менеджер отметил, что в каждом конкретном случае ВТБ старается предложить бизнесу комфортные условия кредита. «Понятие “отказ” в банковской сфере очень растяжимое, это небинарная история. Если клиент хочет цифру “один”, то банк ему не отвечает “ноль”, а предлагает 0,2−0,3−0,5−0,6… Это если мы говорим о возможном размере кредита, а есть и другие факторы. Мы стараемся предложить те условия, при котором этот кредит может быть выдан и погашен», — указал Розинский.