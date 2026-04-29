Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Новик: выход ОАЭ из ОПЕК изменит систему углеводородного транзита

Решение Объединенных Арабских Эмиратов может привести к усилению тенденции фрагментации, увеличению риска резких ценовых колебаний и усилению роли альтернативных экспортеров, считает эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ.

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Решение Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о выходе из ОПЕК может привести к усилению тенденции фрагментации, увеличению риска резких ценовых колебаний и усилению роли альтернативных экспортеров. Такое мнение ТАСС высказал эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

«Важно отметить и возможные последствия подобного решения ОАЭ. Во-первых, выход одного из крупнейших производителей более 12% добычи картеля подрывает способность ОПЕК координировать рынок, что усилит тенденцию к фрагментации, начавшуюся еще с выхода Катара в 2019 году и снизит дисциплину внутри блока», — сказал он.

Во-вторых, без согласованных квот увеличится риск как перепроизводства, если ОАЭ резко нарастят добычу, так и дефицита, если другие страны не компенсируют шоки. «В текущих условиях глобальной нестабильности это может привести к более резким ценовым колебаниям», — пояснил эксперт.

В-третьих, ослабление ОПЕК объективно усиливает роль альтернативных экспортеров, прежде всего США и независимых производителей. «Одновременно возрастет значение двусторонних энергетических договоров и региональных альянсов вместо классического картельного механизма», — отметил Новик.

«Если модель ОАЭ окажется успешной — рост доходов при независимой политике, это однозначно подтолкнет другие страны ОПЕК+ к пересмотру участия и переформатированию всей текущей системы углеводородного транзита и потребления», — заключил он.

Ранее эмиратское государственное агентство WAM сообщило, что ОАЭ приняли решение выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. По его информации, решение ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+ соответствует долгосрочной и экономической стратегии страны.

