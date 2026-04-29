Эксперт Новик: выход ОАЭ из ОПЕК изменит систему углеводородного транзита

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Решение Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о выходе из ОПЕК может привести к усилению тенденции фрагментации, увеличению риска резких ценовых колебаний и усилению роли альтернативных экспортеров. Такое мнение ТАСС высказал эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.
«Важно отметить и возможные последствия подобного решения ОАЭ. Во-первых, выход одного из крупнейших производителей более 12% добычи картеля подрывает способность ОПЕК координировать рынок, что усилит тенденцию к фрагментации, начавшуюся еще с выхода Катара в 2019 году и снизит дисциплину внутри блока», — сказал он.
Во-вторых, без согласованных квот увеличится риск как перепроизводства, если ОАЭ резко нарастят добычу, так и дефицита, если другие страны не компенсируют шоки. «В текущих условиях глобальной нестабильности это может привести к более резким ценовым колебаниям», — пояснил эксперт.
В-третьих, ослабление ОПЕК объективно усиливает роль альтернативных экспортеров, прежде всего США и независимых производителей. «Одновременно возрастет значение двусторонних энергетических договоров и региональных альянсов вместо классического картельного механизма», — отметил Новик.
«Если модель ОАЭ окажется успешной — рост доходов при независимой политике, это однозначно подтолкнет другие страны ОПЕК+ к пересмотру участия и переформатированию всей текущей системы углеводородного транзита и потребления», — заключил он.
Ранее эмиратское государственное агентство WAM сообщило, что ОАЭ приняли решение выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. По его информации, решение ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+ соответствует долгосрочной и экономической стратегии страны.