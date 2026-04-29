ВЦИОМ: доля владеющих загородной недвижимостью горожан снизилась до 45%

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Доля горожан, владеющих загородной недвижимостью, составила 45% в 2026 году, снизившись на 5 п.п. по сравнению с данными двухлетней давности. Об этом говорится в исследовании АЦ ВЦИОМ, которое есть в распоряжении ТАСС.
Как отметил председатель Научного совета АЦ ВЦИОМ Степан Львов, существует несколько причин, по которым в России начинается дачный бум. «Во-первых, удорожание городской недвижимости: квартира стала недостижимой для молодежи, а дача — вполне достижимый вариант. Во-вторых, удаленная работа стала нормой и сделала загородный дом функциональным рабочим местом для бывших офисных сотрудников. В-третьих, пандемия дала опыт массового исхода из городов, изменив представление о надежном убежище в пользу загородного дома», — пояснил эксперт, добавив, что дача со временем может превратиться в солидный коттедж.
Опрос проводился 11 апреля 2026 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.