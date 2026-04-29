ВЦИОМ: доля владеющих загородной недвижимостью горожан снизилась до 45%

Как отметил председатель Научного совета АЦ ВЦИОМ Степан Львов, существует несколько причин, по которым в России начинается дачный бум. «Во-первых, удорожание городской недвижимости: квартира стала недостижимой для молодежи, а дача — вполне достижимый вариант. Во-вторых, удаленная работа стала нормой и сделала загородный дом функциональным рабочим местом для бывших офисных сотрудников. В-третьих, пандемия дала опыт массового исхода из городов, изменив представление о надежном убежище в пользу загородного дома», — пояснил эксперт, добавив, что дача со временем может превратиться в солидный коттедж.