Полевые работы активно ведутся на всей территории донского региона

На Дону яровые культуры засеяны на площади 615 тыс.га или 32% от плана. Отчет о полевых работах представили губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю на рабочем совещании 27 апреля.
Как доложила заместитель губернатора Анна Касьяненко, почти все посевы озимых зерновых культур (порядка 2,8 млн гектаров) находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Ранние зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 362 тысячах гектаров — 74% от плана. Сельхозпредприятия ведут сев пропашных культур — кукурузы и подсолнечника.
Картофель и овощебахчевые культуры посеяны на 7 тысячах гектаров, что составляет 65% от намеченного — на 27% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.
Рынок полностью обеспечен минеральными удобрениями и средствами защиты растений, у поставщиков в наличии весь необходимый ассортимент.
Также продолжается льготное кредитование аграриев, которое способствует проведению весенних полевых работ. Аграриям Дона уже выдано 4,2 млрд. рублей льготных краткосрочных кредитов. Прием заявок продолжается.
