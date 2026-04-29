Эксперт Сунь: выход ОАЭ из ОПЕК в перспективе приведет к снижению цен на нефть

«В краткосрочной перспективе выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ нанесет сокрушительный удар по системе ОПЕК и потенциально приведет к повышению цен на нефть, но в долгосрочной перспективе ОАЭ могут увеличить добычу и высвободить дополнительные мощности, что может способствовать снижению цен на нефть», — считает Сунь Дэган.
По его словам, выход ОАЭ из ОПЕК окажет большое влияние на экспортеров нефти. Это решение укрепит сотрудничество между ОАЭ и США и ослабит позиции Саудовской Аравии в глобальном ценообразовании и переговорах по энергоносителям, полагает эксперт.
По его словам, выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ обусловлен несколькими факторами. Во-первых, ОАЭ недовольны системой квот, введенной Саудовской Аравией в рамках ОПЕК. «Саудовская Аравия выступает за сокращение добычи нефти для повышения цен, а ОАЭ в свою очередь предлагают членам ОПЕК увеличить добычу, чтобы конкурировать с не входящими в ОПЕК странами за долю на мировом энергетическом рынке», — объяснил эксперт.
Во-вторых, ОАЭ понесли наибольшие потери в ходе военной операции США и Израиля против Ирана, и другие арабские страны-члены ОПЕК не смогли оказать необходимую помощь. Сунь Дэган считает, что отношения между Палестиной и Саудовской Аравией, а также исключение ОАЭ из мирных переговоров США и Ирана в Пакистане также являются факторами, повлиявшими на решение ОАЭ.
«Китай не будет вмешиваться во внутренние механизмы ОПЕК +», — сказал Сунь Дэган, отметив, что решение ОАЭ окажет незначительное влияние на Китай, являющийся импортером энергоносителей. Он напомнил, что КНР давно проводит стратегию диверсификации энергетического импорта. На регион Персидского залива приходится приблизительно 40% китайского импорта нефти, важными энергетическими партнерами там являются Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Ирак и Кувейт.