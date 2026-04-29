Топ-менеджер ВТБ назвал комфортный для строительного бизнеса уровень ставок

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Застройщики смогут предлагать массовые скидочные программы при уровне ключевой ставки в 11−12% годовых. Такое мнение ТАСС озвучил руководитель департамента кредитования регионального бизнеса — старший вице-президент ВТБ Иван Розинский.
«Я бы назвал уровень между 11% и 12% приемлемым для компаний. При таком уровне ключевой ставки несубсидированные ипотечные ставки окажутся где-то на уровне 13−14%. И в такой ситуации рыночных ставок застройщики уже смогут предлагать массовые скидочные программы, которые сделают реальную ставку, по крайней мере в начале процесса стройки, то есть до ввода жилья, меньше 12%», — сказал он.
По мнению Розинского, снижение ставки ЦБ РФ ниже «психологического уровня» в 12% может привести к значимому увеличению объемов рыночного ипотечного кредитования. «А значит, подстегнет жилую стройку, а следовательно, и многие другие смежные отрасли, за счет эффекта мультипликатора в экономик», — добавил банкир.
На прошлой неделе Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5% годовых. При этом регулятор сузил коридор прогноза средней ключевой ставки до конца 2026 года с 13,5−14,5% до 14−14,5%.