На повестке планерного совещания главы города — состояние ростовских дорог

А участок ул. Пескова от ул. Малиновского до ж/д станции «Первомайская» будет отремонтирован в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчик приступит к работам до конца апреля. При этом на ул. Пескова будет применяться новая технология дорожных работ: усиление основания с помощью формирования плиты по методу «ресайклер», устройство верхнего слоев с использованием щебёночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем материале, что позволит продлить срок службы дорожного полотна.