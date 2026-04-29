На повестке планерного совещания главы города — состояние ростовских дорог

На планерном совещании главы города обсудили ремонт ростовских дорог. Дорожные службы после сложной зимы нарастили объемы работ. И, как доложил первый заместитель главы Администрации города Владимир Иванов, на данный момент текущий (или ямочный) ремонт выполнен на площади более 51 тыс. кв. м. Для сравнения, в прошлые годы объемы варьировались в районе 20−35 тыс. кв. м.
Он отметил, что зимняя ямочность на основных улицах будет устранена до 1 мая. Но планово-предупредительные ремонтные работы продолжатся в течение всего года.
Работы выполнены на 170 улицах. Что касается сложных объектов, на которые поступает большое количество жалоб, таких как ул. Доватора, пр. Королева, ул. Пескова, то работы на Доватора уже начались и завершатся до конца недели. Проспект Королева начнут ремонтировать на этой неделе.
А участок ул. Пескова от ул. Малиновского до ж/д станции «Первомайская» будет отремонтирован в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчик приступит к работам до конца апреля. При этом на ул. Пескова будет применяться новая технология дорожных работ: усиление основания с помощью формирования плиты по методу «ресайклер», устройство верхнего слоев с использованием щебёночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем материале, что позволит продлить срок службы дорожного полотна.
Сейчас в городе в рамках нацпроекта ведутся работы на 4-х дорожных объектах: ул. Налбандяна, ул. 37-я Линия, ул. В. Черевичкина, ул. Брестская. Всего по нацпроекту в этом году будет отремонтировано 35 объектов, протяженностью 34 км.
Дополнительно, за счет городского бюджета, запланирован ремонт еще 6-ти объектов: пр. Богатяновский, пер. Джамбульский, участков пр. Ленина, пр. Театральный, пер. Доломановский и пр. Ворошиловский. Работы в пер. Доломановском уже начались.
