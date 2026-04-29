В РФ создали биоудобрение на основе отходов, переработанных дождевыми червями

Ранее в вузе создали умный дом для червей с целью получения органических удобрений. Вермикомпост, полученный в результате переработки отходов дождевыми червями, содержит множество питательных веществ и идеально подходит для разработки удобрений нового поколения. Кроме того, ранее учеными лаборатории был создан биоразлагаемый гель на основе хитозана для стабилизации бактерий и их активных компонентов (метаболитов), что позволяет обеспечить медленное и равномерное высвобождение питательных веществ, а значит, долгосрочную эффективность при внесении в почву.