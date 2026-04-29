В РФ создали биоудобрение на основе отходов, переработанных дождевыми червями

НОВОСИБИРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Биоудобрение на основе вермикомпоста — органических отходов, переработанных дождевыми червями, для повышения роста и урожайности культур разработали в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). В течение года его запустят в промышленное производство, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«НГТУ выводит в промышленное производство биопрепарат на основе вермикомпоста», — рассказали в пресс-службе, добавив, что новый продукт планируют выпускать в промышленных масштабах уже в 2026 году.
Перед учеными была поставлена задача — разработать состав и подобрать технологические параметры нового органического биопрепарата (биоудобрения) на основе вермикомпоста, стабилизированного биополимерным носителем. Разработка действует как пролонгированный фитостимулятор. Он содержит гуминовые кислоты и полезные бактерии, загруженные в гель-носитель, что обеспечивает их высокую сохранность, длительную активность в почве и постепенное высвобождение питательных веществ.
Ранее в вузе создали умный дом для червей с целью получения органических удобрений. Вермикомпост, полученный в результате переработки отходов дождевыми червями, содержит множество питательных веществ и идеально подходит для разработки удобрений нового поколения. Кроме того, ранее учеными лаборатории был создан биоразлагаемый гель на основе хитозана для стабилизации бактерий и их активных компонентов (метаболитов), что позволяет обеспечить медленное и равномерное высвобождение питательных веществ, а значит, долгосрочную эффективность при внесении в почву.