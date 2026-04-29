Общественники попросили Мишустина сделать ГОСТ на детское питание обязательным

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Общероссийское движение «Здоровое Отечество» предлагает сделать ГОСТы на детское питание и молочную продукцию обязательными. Соответствующее обращение, направленное премьер-министру России Михаилу Мишустину от председателя движения Екатерины Лещинской, имеется в распоряжении ТАСС.
«Сделать ГОСТы на пищевую продукцию обязательными к исполнению, в первую очередь — на детское питание и молочную продукцию», — говорится в письме с предложениями.
Действующие ГОСТы имеют рекомендательный характер, производители вправе выпускать продукцию по собственным техническим условиям, содержание которых не проверяется регуляторами, а требования к качеству остаются на усмотрение производителя, отметили в «Здоровом Отечестве».
Организация также предложила вернуть в школьную программу уроки о здоровье и основах нутрициологии для формирования культуры питания с детства и усилить контроль за качеством питания в детских учреждениях.