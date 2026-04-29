«Солар»: уязвимости у ИИ признаны самыми критичными среди IT-продуктов

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Уязвимости безопасности, выявленные у ИИ-сервисов, стали самыми критичными среди всех IT-решений — в среднем на уровне 9,2 балла из 10, следует из обзора центра исследования киберугроз Solar 4RAYS группы компаний «Солар» (есть у ТАСС).
В компании отмечают, что в I квартале 2026 года в сравнении с IV кварталом 2025 года уязвимостей ИИ-ассистентов, чат-ботов и иных продуктов стало больше на 2 процентных пункта — теперь их 5% среди всех зафиксированных брешей. «Солар» признал уязвимыми такие сервисы, как Google Gemini, ChatGPT, DeepSeek.
Критичность «дыр» в ИИ специалисты оценили в 9,2/10 баллов в среднем — это на 1−2 балла выше, чем у других IT-продуктов, и просто «самый высокий показатель в сравнении с другими продуктами». Именно критическими были признаны порядка 60% брешей в различных ИИ, высокого уровня риска — 26%.
Эксперт центра исследования киберугроз Сергей Беляев заявил, что обнаруженных у ИИ уязвимостей «пока находят сравнительно немного», тем не менее критическими оказывается большинство.