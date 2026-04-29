Предложение в новостройках крупных городов снизилось почти на четверть

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Предложение в новостройках городов-миллионников в России снизилось на 23,3%, сообщили ТАСС аналитики агентства «НДВ Супермаркет недвижимости» и девелоперской компании «Эволюция».
«Экспозиция квартир в новостройках в крупных городах России за год сократилась на 23,3%. Наиболее заметное снижение зафиксировано в сегменте комфорт-класса, где количество предложений за год уменьшилось на 2,6%», — отмечается в сообщении.
По данным аналитиков, лидерами по снижению объемов экспозиции в сегменте комфорт-класса стали Самара (32%), Ростов-на-Дону (29,2%) и Омск (10,4%). В то же время некоторые города продемонстрировали рост предложения в данном сегменте. Так, в Красноярске доля комфорт-класса за год увеличилась на 6,5%, в Екатеринбурге — на 4,8%. Казань сохраняет лидерство по доле квартир комфорт-класса в общем объеме предложения, которая составляет 78,5%.
Несмотря на незначительное снижение за год (1,7%), показатель остается высоким. Наименьшая доля квартир комфорт-класса зафиксирована в Перми — 32,6%. За год этот показатель снизился на 1,3%. Сокращение объемов предложения в сегменте комфорт-класса связано с несколькими ключевыми факторами, включая влияние льготной семейной ипотеки и нехватку новых проектов от застройщиков.
Снижение объемов запуска новых проектов зафиксировано и в сегменте бизнес-класса: за год предложение новостроек сократилось на 0,2%. В Челябинске его объемы упали на 14,8%, в Уфе — на 14,5%, в Красноярске — на 6,5%, в Екатеринбурге — на 4,9%, в Новосибирске — на 3,9%. В то же время в Самаре зафиксирован рост предложения в сегменте бизнес-класса — на 23,9%. Самая высокая доля жилья бизнес-класса в общем объеме предложения наблюдается в Челябинске — 55,3% (снижение на 14,8% по сравнению с мартом 2025 года, когда показатель составлял 70,2%). Наименьшая доля квартир бизнес-класса представлена в Ростове-на-Дону — 12% (-3,8% за год).
«Основное влияние на общую статистику оказало снижение количества квартир в продаже в сегментах комфорт- и бизнес-класса. Изменение объемов запуска новых проектов обусловлено рядом ключевых факторов: денежно-кредитной политикой, социально-экономической ситуацией в регионах присутствия застройщика (включая уровень гарантированного спроса), а также стратегией развития самой компании», — прокомментировала ТАСС руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.