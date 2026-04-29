В ВТБ указали на проблемы в горно-металлургическом комплексе Донбасса

На остальные сферы экономики банк смотрит «со сдержанным оптимизмом», заявил руководитель департамента кредитования регионального бизнеса — старший вице-президент финансовой организации Иван Розинский.

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Наибольшие проблемы на территории воссоединенных территорий России наблюдаются в горно-металлургическом комплексе. Такое мнение ТАСС озвучил руководитель департамента кредитования регионального бизнеса — старший вице-президент ВТБ Иван Розинский.

«Самая тяжелая [зона] — это горно-металлургический комплекс. С одной стороны — это, безусловно, основа экономики этих регионов, своего рода ДНК Донбасса. Но с другой стороны — мы все понимаем, что угольная промышленность сама по себе сейчас находится в очень непростом положении из-за низких цен, а также проблематики, связанной с логистикой. Ну и накладываются санкции, а в случае воссоединенных регионов еще и дополнительные риски, связанные с близостью к линии фронта», — указал он.

На остальные сферы экономики, например, в АПК и сфере услуг, ВТБ смотрит «со сдержанным оптимизмом». «В этих отраслях есть реальные перспективы, может быть, не столь очевидные, как в случае жилой стройки, но это сферы, на которые мы смотрим со сдержанным оптимизмом. Тут меньше зависит от макрофакторов, а больше — от качества работы по конкретным кейсам», — отметил банкир.

При этом наилучшим образом на воссоединенных территориях себя чувствует строительная отрасль, уточнил Розинский. «Жилая стройка. Здесь в целом ситуация развивается нормально. Очень профессионально этой темой управляет Минстрой», — заявил он.