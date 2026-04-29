«МойСклад»: в России малый и средний бизнес чувствует себя стабильно

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Более половины предпринимателей сектора малого и среднего бизнеса (МСБ) в России чувствуют себя стабильно. Это следует из материалов исследования ERP-сервиса «МойСклад» (есть в распоряжении ТАСС) по итогам 2025 года и первого квартала 2026 года. Опрос проводился среди 1 тыс. предпринимателей — клиентов сервиса, собственников малого и среднего бизнеса.
Согласно результатам исследования, российский малый бизнес в указанный период в целом продемонстрировал устойчивость. Так, 55−60% предпринимателей оценили текущие результаты как соответствующие ожиданиям, еще 8−10% сообщили о росте выше прогнозов.
«Таким образом, более 60% компаний сохранили или улучшили свои финансовые показатели, несмотря на сохраняющееся давление внешних факторов, — указали аналитики компании. — О снижении финансовых показателей заявили около 35% респондентов, 5% сообщили о закрытии бизнеса или планах прекратить деятельность».
Главными проблемами МСБ эксперты называют спрос и регулирование. Также в числе сдерживающих рост факторов — усиление государственного регулирования и рост конкуренции.
В числе значимых ограничений упоминаются инфляция, дефицит кадров и высокая стоимость кредитов.
При этом 15% опрошенных не видят никаких проблем для дальнейшего роста бизнеса.
«Несмотря на осторожные оценки текущей ситуации, предприниматели продолжают планировать развитие: около 30−35% намерены расширять ассортимент, 20−25% планируют увеличивать расходы на маркетинг, до 20% рассматривают запуск новых каналов продаж», — сообщается в документе.
При этом авторы исследования отмечают, что основные антикризисные меры для МСБ — это увеличение цен на продукцию, оптимизация расходов, поиск новых каналов сбыта, фокус на точной аналитике. И 25% компаний намерены придерживаться текущей стратегии без существенных изменений.
Бизнес надолго и всерьез.
Ожидания предпринимателей от 2026 года остаются сдержанными.
Порядка 30−35% опрошенных рассчитывают на рост бизнеса, 20−25% ожидают сохранения текущего уровня и около 40% допускают, что год будет сложнее предыдущего. В то же время значительная часть респондентов отмечают готовность адаптироваться к рыночным изменениям. Фактором успеха бизнес называет управляемость. Эксперты отмечают, что это свидетельствует о росте зрелости малого бизнеса и переходе к более системному управлению.
«Кризисная ситуация во многом работает на руку тем предпринимателям, кто устойчив: снижается конкуренция за счет ухода совсем маленьких компаний. Времена, когда можно было залететь в бизнес с небольшими инвестициями, чтобы попробовать, прошли. Бизнесом теперь нужно заниматься надолго и всерьез», — отметил генеральный директор ERP «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.
По его словам, малый бизнес в очередной раз показал способность адаптироваться к меняющимся условиям. Несмотря на давление со стороны государственного регулирования, а также на фоне снижающихся доходов у населения большинство компаний смогли сохранить стабильность и в целом — не унывают.