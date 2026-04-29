В России утвердили обновленный ГОСТ на гипермаркеты, киоски и ПВЗ

Документ устанавливает четкую типологию объектов розничной торговли, взяв за основу ключевые критерии, сообщили в Роскачестве.

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. В России утвержден обновленный ГОСТ на предприятия торговли, который характеризует такие торговые форматы, как супермаркеты, киоски, пункты выдачи заказов (ПВЗ) и другие. Об этом сообщили ТАСС в Роскачестве.

Документ устанавливает четкую типологию объектов розничной торговли, взяв за основу ключевые критерии: размер торговых площадей, специализацию ассортимента, формат обслуживания покупателей и особенности применяемых технологических процессов.

Как отметили в Роскачестве, все многообразие торговых форматов распределено по категориям в зависимости от масштаба деятельности. В документе зафиксированы характеристики крупных предприятий: гипермаркетов, супермаркетов (универсамов) и магазинов-складов. Также подробно описаны параметры малых объектов, к ним отнесены минимаркеты, торговые павильоны и палатки, киоски, а также мобильные торговые объекты.

Ключевым нововведением стандарта стало включение в классификацию объектов логистической инфраструктуры и цифровых посреднических платформ, отмечается в сообщении. Даны отличительные признаки для распределительных и сортировочных центров, пунктов приема и выдачи заказов, постаматов. Указанные признаки соответствуют положениям закона о платформенной экономике, который вступает в силу с 1 октября 2026 года.

«Принятие новой редакции стандарта отражает структурные изменения рынка, связанные с бурным ростом электронной коммерции. Документ призван унифицировать подходы к учету, планированию и развитию как традиционной, так и цифровой торговой инфраструктуры на территории России», — говорится в сообщении.

Новые положения ГОСТа вступят в силу с 1 июня 2027 года.