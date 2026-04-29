Rusprofile: выручка топ-20 гостиничных сетей РФ выросла на 11% в 2025 году

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Выручка 20 крупнейших гостиничных сетей России выросла в 2025 году на 11% и составила 93,4 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile, с которым ознакомился ТАСС.
«В 2025 году общая выручка топ-20 гостиничных бизнесов составила 93,4 млрд рублей. У лидеров отрасли за прошлый год в среднем выручка выросла на 11%. Общая чистая прибыль этих компаний составила 611,6 млн рублей», — рассказали в компании.
Такая динамика является результатом того, что спрос на внутренний туризм растет, расходы туристов увеличиваются, а качественного номерного фонда в популярных локациях все еще не хватает, объяснил заместитель директора компании стратегического консалтинга «АРБ про» Роман Копосов. «В то же время, часть прироста в сфере гостиничного бизнеса, скорее всего, связана с ростом цен на проживание, питание, персонал, коммунальные расходы и обслуживание объектов — рост сегмента ниже инфляции и уменьшается затратами на постоянные и переменные расходы. То есть выручка растет, но маржа у разных игроков рынка может вести себя по-разному», — подчеркнул он.
Согласно исследованию, в настоящее время в сфере гостиничного бизнеса РФ зарегистрировано 39 427 действующих организаций, при этом больше половины (58%) из них приходится на индивидуальных предпринимателей. После резкого падения количества регистраций в 2020 году (на 38%) из-за ограничений на перемещения в связи с пандемией COVID-19 в течение всех следующих лет количество зарегистрированных компаний в сфере гостиничного бизнеса стабильно растет. За пять лет число регистраций компаний, предоставляющих услуги по предоставлению мест для краткосрочного проживания, выросло на 33%.
В дальнейшем, по словам Копосова, рынок будет расти, но неравномерно. «Гостиничный бизнес в России выходит из логики “просто построили отель рядом с потоком туристов” и переходит к созданию полноценного операционного продукта. Выигрывать будут не все отели подряд, а объекты с понятной концепцией, нормальным оператором, популярной локацией и дополнительной монетизацией: рестораны, MICE, Wellness, семейный отдых, медицинские форматы», — заключил эксперт.