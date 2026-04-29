РБК: Генпрокуратура потребовала взыскать в доход государства ГК «Трансбункер»

Генеральная прокуратура в рамках иска к компании «Трансбункер» и ее основателям Иосифу Сандлеру и Сергею Пугачеву просит суд признать ничтожными сделки 2024 года об изменениях в холдинге в порядке редомициляции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным надзорного ведомства, холдинг, являющийся лидером рынка бункеровки судов в России, незаконно находился под иностранным контролем. Следствие установило, что основатели компании, будучи резидентами Кипра, вывели за рубеж около 19,3 млрд руб. капитала группы.

Прокуратура настаивает, что создание цепочки офшоров на Британских Виргинских островах и Кипре использовалось для сокрытия реальных владельцев и обхода требований о получении разрешений правкомиссии на владение стратегическими активами.

Проведенную в 2024 году редомициляцию — перевод компаний в юрисдикции Приморского края, Калининградской области и ОАЭ — ведомство сочло фиктивной. Согласно позиции истца, это создало лишь «видимость деофшоризации», в то время как фактический контроль остался за гражданами Кипра, не связывающими себя с национальными интересами России.

Генпрокуратура просит Арбитражный суд Москвы арестовать имущество и счета ответчиков, а также запретить выход танкерного флота компании из портов во избежание вывода активов.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше