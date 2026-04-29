«Динопарк» в Шарыпово включён в Федеральный реестр лучших практик благоустройства

Включение «Динопарка» в Федеральный реестр лучших практик закрепляет за Шарыпово статус одного из самых привлекательных туристических направлений Красноярского края. Шарыповский округ давно ценят за уникальную природу — десятки чистых озёр, живописные холмы и леса. Теперь сюда приезжают не только ради тишины и воды, но и ради единственного в регионе парка, где можно увидеть динозавров в натуральную величину. Кроме того, ежегодно в начале августа здесь организуют Всероссийский фестиваль «Открытие». Его проводят в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» при поддержке Агентства по туризму Красноярского края, администрации г. Шарыпово, СУЭК-Красноярск и Фонда Мельниченко. В августе 2025 года фестиваль собрал более 30 тысяч участников — жителей и гостей из разных регионов страны. Мероприятие было отмечено и на международном уровне, став победителем XIV Международной премии в сфере событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARD в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства» среди городов с населением до 100 тысяч человек.