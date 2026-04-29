Аварийный дом в Бодайбо не расселяют более 10 лет — возбуждено уголовное дело

IrkutskMedia, 29 апреля. В Бодайбо возбуждено уголовное дело о халатности при расселении аварийного дома. Основанием стали материалы проверки прокуратуры, направленные в следственные органы.
Как сообщают пресс-службы СУ СКР по региону и прокуратуры Приангарья, речь идёт о 12-квартирном доме на улице МК-135, в котором проживают 30 человек. Здание неоднократно признавалось аварийным и подлежащим сносу — соответствующие постановления принимались в 2011, 2017, 2018 и 2019 годах. При этом срок расселения жителей изначально составлял пять лет.
В разные годы решения о признании дома аварийным без законных оснований отменялись, а само здание признавалось подлежащим капитальному ремонту и исключалось из реестра аварийного жилья. В результате дом так и не включили в региональные программы переселения. Граждане до сих пор не обеспечены новым жильём, продолжают жить в небезопасных условиях и вынуждены проводить ремонт за собственный счёт.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ. В настоящее время оно передано в четвёртый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Проводятся необходимые следственные действия, расследование продолжается, его ход находится на контроле прокуратуры.
